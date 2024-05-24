Жителям Подмосковья ограничили посещение лесов на большей части региона

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В связи с установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности на территории Шатурского, Егорьевского, Орехово-Зуевского, Ногинского, Виноградовского, Московского учебно-опытного, Ступинского, Подольского, лесничества «Русский лес», Наро-Фоминского, Луховицкого филиалов ГКУ МО «Мособллес» с 24 по 27 мая этого года вводится режим ограничения пребывания граждан, на период действия которого вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

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В указанный период запрещены въезд транспортных средств в лесные массивы, лесные дороги перекрываются шлагбаумами, а также нельзя разводить костры.

На время режима ограничения пребывания граждан усиливается патрулирование лесного фонда сотрудниками правоохранительных органов, МЧС и специалистами лесной охраны.

Контроль за пребыванием жителей в лесах сотрудники лесной охраны осуществляют с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

За поджог, который привел к лесному пожару, будет уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей.

Кроме того, граждане при пребывании в лесах обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности;

при обнаружении лесных пожаров обязаны сообщить о лесном пожаре с использованием единого номера вызова экстренных оперативных служб «112»;

принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления об имеющихся фактах поджогов или захламления лесов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.