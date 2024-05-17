Жителям Подмосковья объяснили правила посадки сеянцев к акции «Лес Будущего»

Акция «Лес Будущего» состоится в Подмосковье 18 мая. Организаторы напомнили о том, как проводится посадка сеянцев под меч Колесова, сообщает пресс-служба Комлесхоза.

Чтобы посадить качественно сеянцы и дождаться, чтобы они принялись, нужно последовать некоторым правилам:

При посадке леса мечом Колесова лучше работать в паре. Один ловко управляет мечом - мечник, другой сажает сеянцы - сажальщик.

Мечник обеими руками поднимает меч перед собой и резко углубляет его в почву на глубину 25-30 см, расшатывает в направлении от себя и к себе, делая таким образом углубление в виде узкой щели шириной не менее 10 см и вынимает меч из почвы.

Сажальщик помещает сеянец в образованную лунку, следя за тем, чтобы корни сеянцев хорошо опускались в углубления, бросает в нее немного земли, чтобы расправить корень. Главное - не допустить, чтобы корень закрутился или загнулся.

Проверяем корневую шейку сеянца! Она должна быть на 1-2 см ниже поверхности почвы. Если все получилось, преступаем к следующему шагу.

Теперь необходимо сеянец закрыть землей. Сначала с одной стороны от сеянца мечник втыкает в землю меч Колесова на расстоянии 8-10 см от первой щели. Затем тянет ручку на себя – закрывая нижнюю часть корневой системы, а потом отталкивает от себя орудие труда – закрывая верхнюю часть корня. Тот же процесс повторяется с другой стороны сеянца.

Отступив еще 8-10 см от сеянца и воткнув меч Колесова в землю, мечник движениями к сеянцу прижимает его с двух сторон. Углубление, остающееся после вынутого меча, мечник прижимает ногой.

После этого сажальщик делает проверку. Корневая система сеянца должна быть плотно зажата и не должны оставаться воздушные полости. Если плотность прилегания не обеспечена и сеянец можно легко вытянуть из земли – приживаемость его маловероятна.

На лесных участках акции всегда присутствуют сотрудники лесничеств, которые подскажут и покажут, как правильно посадить лес. Выбирайте удобную для вас площадку акции и приходите сажать лес вместе с нами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.