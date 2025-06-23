Жителям Подмосковья объяснили, как выбрать место для купания

Минблагоустройства Подмосковья: выбрать место для купания можно с помощью карты

На сайте welcome.mosreg нанесены все пляжи, все территории, где можно купаться, где купание не разрешается или идет в процессе оформления — все отмечены. Каждый посетитель, как гость, так и жители, может найти подходящую для себя территорию, сообщил зампредседателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Традиционно самые посещаемые пляжи, входящие в топ-10: Солнечногорск — озеро Сенеж, Лыткарино — Волкуша, Талдом — Солнечный берег. Здесь хочу поблагодарить глав за то, что на данных территориях должным образом организован весь процесс», — сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.