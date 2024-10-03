Фото - © фото сгенерировали в чате GPT и потом сами еще дорисовали немного элементов/Главное управление региональной безопасности Московской области

сегодня в 18:43

Жителям Подмосковья объяснили, что может грозить за оскорбление в Интернете

Жителей Подмосковья проинформировали о том, что оскорбления в Интернете могут привести к серьезным последствиям. Российское законодательство устанавливает как административную, так и уголовную ответственность за подобные действия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Административная ответственность

Согласно статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, за оскорбления можно получить предупреждение или штраф:

Для граждан — от 1 000 до 5 000 рублей;

Для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;

Для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.

Уголовная ответственность

Если оскорбление вызвало ненависть или вражду, или унизило человеческое достоинство по расовым, национальным, религиозным или социальным признакам, вы оскорбившего привлекут к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ. В этом случае возможные наказания:

Штраф от 300 000 до 500 000 рублей или сумма заработка за 2-3 года;

Принудительные работы от 1 до 4 лет с ограничением права занимать определенные должности до 3 лет;

Лишение свободы от 2 до 5 лет.

Граждан просят быть внимательными к своим словам, в том числе в сети. Оскорбление в Интернете не останется безнаказанным и может иметь серьезные последствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.