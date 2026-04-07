Жителям Подмосковья напомнили способы вызова помощи по 112

Служба 112 Московской области напомнила жителям региона, как быстро связаться с экстренными службами в любой ситуации. Обратиться за помощью можно по телефону, через SMS, мобильное приложение и систему «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Самый простой способ вызвать помощь — позвонить по номеру 112. Вызов доступен с мобильного телефона даже без SIM-карты и при нулевом балансе. Дозвониться можно также со стационарного телефона или таксофона.

Если нет возможности говорить, сообщение о происшествии можно отправить по SMS на номер 112. В тексте необходимо указать, что произошло и где находится заявитель.

Дополнительные возможности предоставляет мобильное приложение «112 МО», доступное в Google Play и App Store. С его помощью можно связаться с оператором, передать точные координаты и воспользоваться чат-ботом или видеочатом для уточнения деталей.

Для автомобилистов действует система «ЭРА-ГЛОНАСС». Она автоматически передает сигнал при ДТП или позволяет вызвать помощь вручную нажатием кнопки. Система-112 в Подмосковье работает круглосуточно и объединяет все экстренные службы региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.