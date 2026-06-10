Жителям Подмосковья напомнили правила сдачи стекла на переработку

Жителям Московской области разъяснили, какое стекло можно сдавать на переработку и как правильно его утилизировать. Для этого тару нужно ополоснуть и отправить в синие контейнеры для вторсырья или специальные пункты приема, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ежегодно тысячи тонн стеклянной тары оказываются в общих мусорных баках, хотя могут быть переработаны. Чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, жителям рекомендуют сортировать отходы и направлять стекло в синие контейнеры для вторичных ресурсов или в специализированные пункты приема.

На переработку принимают бутылки от напитков любого цвета, банки из-под консервов и детского питания, различные пузырьки, а также листовое стекло после замены окон. Перед сдачей тару достаточно ополоснуть от остатков содержимого и снять крышку. Этикетку удалять не обязательно.

Не принимаются керамическая и стеклянная посуда, очки и линзы, автомобильное стекло, крышки от сковородок и кастрюль, лампочки, зеркала и хрусталь. Битое стекло следует сдавать в специальные пункты «Мегабак». Выбрасывать осколки в стандартные контейнеры нельзя, так как они могут травмировать сотрудников сортировки и повредить оборудование.

Переработанное стекло используют для производства новых бутылок и банок, стекловаты, стекловолокна, жидкого стекла и покрытий для пешеходных дорожек.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.