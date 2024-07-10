Жителям Подмосковья напомнили правила провоза животных на самолете

Международный аэропорт Шереметьево в памятке рассказал несколько правил для комфортной поездки с питомцем, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Чтобы полет с любимцем был максимально удобным, нужно придерживаться следующих рекомендаций: необходимо уточнить правила перевозки животных у авиакомпании; получить предварительное согласие авиакомпании на перевозку; приучить питомца к переноске заранее; проконсультироваться с ветеринаром о необходимых мероприятиях по подготовке к перелету.

Рекомендуется приезжать в аэропорт за 3-4 часа до посадки, разместить питомца в комфортной переноске, посетить службу ветеринарного контроля в аэропорту до регистрации. Также нужно предоставить ветпаспорт животного со всеми необходимыми прививками, покормить питомца легкой пищей за 2 часа до вылета, запасись водой. Необходимо помнить, что размещение животных в салоне определяется правилами авиакомпаний. Нельзя вынимать питомца из контейнера на протяжении всего полета, и не стоит успокаивать животное во время поездки с помощью лекарств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.