Жителям Подмосковья напомнили поводы для внеплановой проверки инспекции труда

Государственная инспекция труда может проводить внеплановые проверки соблюдения требований охраны труда. Об этом сообщила пресс-служба государственной инспекции труда в Московской области.

По согласованию с органами прокуратуры, ГИТ может прийти с проверкой при выявлении:

угроз причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью;

обращений от работников в случае массового нарушения трудовых прав, связанных с оплатой труда;

индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Индикаторами риска называют показатели, с помощью которых инспекторы могут обнаружить нарушения у работодателей. Сами по себе индикаторы риска не подтверждают факт нарушений, но свидетельствуют о вероятном несоблюдении обязательных требований.

Чаще всего риски срабатывают когда:

В суд подано заявление о банкротстве работодателя, среднесписочная численность сотрудников у которого равна или превышает 50 человек. В это число входят и совместители.

Во ФГИС СОУТ отсутствуют данные о результатах оценки условий труда у работодателя, который зарегистрирован в соответствующем реестре (ЕГРИП, ЕГРЮЛ) более 12 месяцев назад при наличии определенных условий.

Полный перечень указанных индикаторов риска утвержден в соответствии с приказом Минтруда от 30.11.2021 № 838н.

Без согласования внеплановые проверки проводятся:

по требованию прокурора;

по поручению Президента или Правительства.

А также внеплановая выездная проверка может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном пунктом 4 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336, без согласования с органами прокуратуры, если основанием для проведения КНМ являются факты причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан на объектах, отнесенных к высокой категории риска.

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе 30% оборота всей экономики составляет малый бизнес. Воробьев подчеркнул, что благодаря малому бизнесу рабочие места получают почти 2 млн жителей.

«Последние несколько лет на него давят то коронавирус, то санкции. Но плюсы малого бизнеса в том, что он может и хрупкий, но быстрее адаптируется к внешним условиям и восстанавливается за счет гибкости», — написал глава региона.