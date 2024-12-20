Жителям Подмосковья напомнили об опасности зимних развлечений в охранной зоне ЛЭП

В преддверии новогодних и рождественских праздничных каникул жителям Подмосковья напомнили, что подстанции, воздушные и кабельные линии электропередачи — это объекты повышенной опасности. Организация массовых мероприятий, запуск салютов и фейерверков в границах охранных зон ЛЭП строго запрещены, так это создает предпосылки для нештатных ситуаций на энергообъектах и может стать причиной ограничения электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Любые несанкционированные действия вблизи линий электропередачи несут риск для жизни и здоровья нарушителей и окружающих людей. Игры под проводами представляют повышенную опасность для детей и взрослых.

В охранных зонах ЛЭП запрещено:

запускать салюты, фейерверки и петарды;

организовывать зимние развлечения — катания с ледяных горок, устраивать катки, устанавливать карусели;

проводить праздничные гуляния, ярмарки — любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей,

устраивать зоны отдыха, устанавливать пункты общественного питания и торговли;

размещать любые объекты и предметы на опорах ЛЭП, на зданиях подстанций и около них, в том числе новогодние елки и украшения, электрогирлянды, без согласования с электросетевой компанией.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи по обе стороны от ЛЭП составляют для воздушных линий напряжением 1-20 кВ —10 метров, 35 кВ — 15 метров.

Согласно Кодексу РФ об административных нарушениях, в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. Лица, виновные в нарушении «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», привлекаются к административной ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.