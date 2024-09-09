Жителям Подмосковья напомнили об использовании световозвращающих элементов

Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» в рамках акции «Засветись! Стань заметней на дороге!» рассказали юным участникам дорожного движения и их родителям о важности использования световозвращающих элементов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Люберцы.

Местом проведения акции стал пешеходный переход у одной из школ г. о. Люберцы. Цель мероприятия — предупреждение ДТП с участием пешеходов и популяризация использования пешеходами световозвращающих элементов.

Сотрудники ГАИ напомнили взрослым и детям о правилах безопасного перехода проезжей части. Юных пешеходов предупредили о недопустимости использования наушников, телефонов и других современных гаджетов, отвлекающих внимание детей при участии в дорожном движении.

Автоинспекторы призвали всех пешеходов использовать в темное время суток световозвращающие элементы, рассказали о «защитных» свойствах световозвращающих предметов и подсказали, где лучше крепить их, чтобы быть видимым водителю на дороге.

Юным велосипедистам и пользователям самокатов и СИМ рекомендовали спешиваться при пересечении проезжей части и подчиняться правилам пешехода. Родителям выдали памятки с рекомендациями обучения детей правилам безопасного участия в дорожном движении и призвали осуществлять контроль за ношением ребенком СВЭ.

Юным участникам дорожного движения сотрудники ГАИ вручили световозвращающие сувениры: брелоки, браслеты, жилетки и тематические листовки «Ярко, модно, безопасно!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.