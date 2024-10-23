Жителям Подмосковья напомнили о возможности вызова ветеринара на дом

В Подмосковье действуют 90 государственных учреждений ветеринарии, оказывающих полный спектр услуг: вакцинирование, регистрация и чипирование, хирургия, терапия, лабораторные исследования, рентген, УЗИ, выдача справок и другие. Однако при необходимости владельцы домашних животных могут оформить выезд специалиста государственной ветеринарной службы Московской области на дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

С начала года в контактный центр поступило более 320 обращений по вопросам вызова ветеринарного специалиста на дом. Услуга особенно востребована для оказания первой помощи домашним животным, которых не могут доставить на ветстанции, а также для проведения процедуры вакцинирования.

В Государственной ветеринарной службе Подмосковья дополнили, что вызов специалиста на дом можно оформить через контактный центр по телефону: 8 (495) 668-01-25, ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Можно также оставить онлайн заявку на одном из официальных сайтов Территориальных ветеринарных управлений № 1, 2, 5 в разделе «Ветеринарная помощь на дому».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.