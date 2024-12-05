Жителям Подмосковья напомнили о цифровых помощниках

Жителям Подмосковья найти полезную и актуальную информацию помогают цифровые помощники. Ознакомиться с полным списком цифровых помощников Подмосковья можно на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, робот «Светлана» на горячей линии 122 поможет вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или на диспансеризацию. Для связи с ним нужно позвонить на горячую линию и нажать кнопку 1. Также по данным вопросам здравоохранения поможет чат-бот «Денис» в мессенджере Telegram.

Рассказать о работе МФЦ Подмосковья, про востребованные услуги, а также записать на прием или отменить ранее назначенную запись может голосовой помощник «Галина» на кнопке 3. Нейропомощник по вопросам ЖКХ «Женя» на кнопке 4 направляет заявки в диспетчерскую службу, по необходимости соединяет с оператором, рассказывает о работе управляющих компаний, плановых отключениях, счетчиках и платежах, консультирует по аварийным ситуациям и срокам их устранения, а также перезванивает жителю, чтобы убедиться, что проблема решена.

Кроме этого, получить информацию по различным вопросам жителям Подмосковья помогают и другие чат-боты в мессенджере Telegram. Например, узнать график отключений горячей воды, сроки планового обслуживания, получить уведомление об аварийном событии и сроках его устранения по адресу пользователя через бот «Плановые отключения МО». Как получить разрешение на осуществление деятельности такси и что для этого нужно, расскажет онлайн-помощник «Анна». Узнать всю необходимую информацию о мерах социальной поддержки в Подмосковье можно с помощью чат-бота «Ирина».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.