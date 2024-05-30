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Жителям Подмосковья напомнили о причинах лишения компенсаций расходов на оплату ЖКУ

«Мосэнергосбыт» напоминает жителям Московской области о том, что задолженность за жилищно-коммунальные услуги может повлечь приостановку льгот и компенсаций расходов на оплату коммунальной услуги. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Большая часть клиентов является добросовестными плательщиками и своевременно производит оплату счетов. Однако есть потребители, которые накапливают задолженность и лишаются возможности получения компенсации расходов по коммунальной услуге.

Во избежание подобной ситуации «Мосэнергосбыт» рекомендует оплачивать счета за потребленную электроэнергию ежемесячно, не накапливая долги.

Чтобы получить положенные компенсации, необходимо обратиться в ближайший офис МФЦ, где сотрудники соцзащиты окажут консультацию, или заполнить форму онлайн через сайт Госуслуг.

Ознакомиться с актуальной информацией о том, как оформить льготу в Московской области, можно на сайте компании по ссылке.

Министерство энергетики Московской области держит на постоянном контроле вопрос платежной дисциплины за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Результаты данной работы позволяют снизить риск ограничения поставки энергоресурсов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.