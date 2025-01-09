Жителям Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности

В выходные дни, 6 и 7 января, работники 207-й, 304-й и 330-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели работу по профилактике и предупреждению пожаров среди жителей городских округов Серпухов и Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк сообщил, что в ходе профилактических мероприятий специалисты напомнили гражданам о необходимости соблюдения требований противопожарной безопасности в быту и алгоритме действий при обнаружении возгорания.

«Работники противопожарно-спасательной службы проинформировали население о том, что основной причиной возникновения возгораний в быту является неисправная электропроводка, использование самодельных электронагревательных приборов, перегрузка электросети и неосторожное обращение с огнем. Поэтому огнеборцы подробно рассказали жителям и гостям округов о требованиях пожарной безопасности в быту. Также спасатели рекомендовали домовладельцам хранить спички, зажигалки и горючие жидкости в недоступном для детей месте, не перегружать электросеть, не перекаливать печь и установить в помещении пожарные извещатели», — заключил Александр Голяк.

Кроме того, сотрудники госучреждения раздали гражданам памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.