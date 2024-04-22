Жителям Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности в лесах

Московская область — регион с высокой антропогенной нагрузкой, проблема лесных пожаров — одна из актуальных для Подмосковья. С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда ликвидировано 5 пожаров, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

Общие требования пожарной безопасности в лесах

Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах действуют определенные запреты.

Нельзя использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах использование открытого огня допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления.

Запрещается: бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах.

Также нельзя: заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. Запрещается засорение леса отходами производства и потребления.

Требования к пребыванию граждан в лесах

Граждане при пребывании в лесах обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности в лесах; при обнаружении лесных пожаров обязаны сообщить о лесном пожаре с использованием единого номера вызова экстренных оперативных служб «112», а также в специализированную диспетчерскую службу; принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения; оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления; немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления, о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

За нарушение этих правил грозит административная и уголовная ответственность: для физических лиц — от 15 тыс. до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 тыс. до 110 тыс. рублей; для юридических — от 100 тыс. до 2 млн рублей. Также возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.