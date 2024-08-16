Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:11

Жителям Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности в квартирах

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напоминает — для предупреждения пожаров в квартирах жилых домов и своевременной их ликвидации необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, иметь первичные средства пожаротушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Каждый житель должен знать, что запрещено:

— Использовать неисправные электрические приборы и перегружать электрическую сеть, что может привести к короткому замыканию;

— Оставлять без внимания работающие электроприборы, особенно прогреватели и утюги;

— Курить в помещениях или около легко воспламеняющихся материалов;

— Загромождать выходы из квартиры и проводить перепланировку жилых и нежилых помещений без согласования необходимой проектно-сметной документации;

— Разводить костры на территории, прилегающей к дому;

— Хранить легковоспламеняющиеся вещества, такие как бензин или растворители в жилых помещениях;

— Выбрасывать в мусоропровод окурки.

Соблюдение простых правил и наличие первичных средств пожаротушения, таких как огнетушитель, может существенно снизить риск возникновения пожара и его последствий.

Каждый гражданин обязан осознавать свою ответственность за безопасность не только себя, но и окружающих.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.