Жителям Подмосковья напомнили о правилах нахождения с собакой в общественных местах

Владельцы собак часто любят брать их с собой в магазины, прогуливаться с ними в парках и других общественных местах. Жителям Подмосковья напомнили о правилах, которые стоит соблюдать, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Одним из ключевых критериев, разрешающих четвероногому находиться в общественном месте, являются поводок и намордник (представителям пород собак, включенных правительством РФ в перечень потенциально опасных, в соответствии с постановлением № 974 от 29.07.2019, — обязательно).

Спускать питомца с поводка можно только на предназначенных для этого площадках, нельзя оставлять без присмотра и допускать повреждения животным объектов благоустройства, включая цветники и зеленые насаждения.

Прежде чем отправиться с домашним любимцем в магазин или кафе, нужно убедиться, что туда пускают с животными.

Нельзя выгуливать на территориях детских площадок, школьных и дошкольных учреждений, а во время выгула необходимо иметь пакет для сбора экскрементов.

За несоблюдение владельцами собак правил, может быть привлечение к административной ответственности (ч. 1, ст. 8.52 КоАП РФ). С правилами выгула можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.