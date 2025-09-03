Жителям Подмосковья напомнили о правилах электробезопасности

Накануне работники территориального управления № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели серию профилактических встреч с жителями округов, входящих в зону ответственности пожарно-спасательных подразделений. В ходе разъяснительных бесед специалисты напомнили гражданам о правилах эксплуатации электроприборов. Мероприятия состоялись в городских округах Ступино, Кашира, Серпухов и муниципальном округе Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Первый замначальника территориального управления № 13 Александр Голяк рассказал, что, как правило, каждый пятый пожар в быту происходит из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Короткое замыкание, перегрузка сети, старая проводка, оставленный без присмотра обогреватель — все это может в мгновение ока уничтожить нажитое годами имущество и, что самое страшное, унести человеческие жизни.

«Работники противопожарно-спасательной службы напомнили гражданам о важности безопасного использования электроприборов. Специалисты подчеркнули, что в целях энергосбережения и повышения уровня пожарной безопасности рекомендуется отключать от электросети неиспользуемые электроприборы: телевизоры, компьютеры, стиральные машины и зарядные устройства. Деактивация кнопкой питания не прекращает их полное энергопотребление. Исключение составляют холодильники. Огнеборцы также рассказали о повышенной пожарной опасности, связанной с эксплуатацией электронагревательных приборов: утюгов, обогревателей, электроплиток и отметила, что в целях недопущения возгорания запрещается убирать указанное оборудование на места хранения непосредственно после отключения. Необходимо обеспечить их полное остывание до безопасной температуры», — рассказал замначальника теруправления Голяк.

Он добавил, что, беседуя с населением, пожарные акцентировали внимание граждан на алгоритме действий в случае возникновения нештатной ситуации.

«Если вы почувствовали запах горелой пластмассы, увидели дым, искры или услышали необычное гудение или потрескивание, немедленно отключите прибор от сети и обратитесь к специалисту из авторизованного сервисного центра. Не рискуйте и не пользуйтесь такой техникой. Работники подразделений напомнили, что категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать электроприборы без специального образования и допуска. Неправильное соединение проводов или использование неподходящих деталей может привести к короткому замыканию и возгоранию. Доверяйте ремонт профессионалам. Специалисты также посоветовали никогда не оставлять включенные электроприборы без присмотра и не доверять контроль за ними пожилым людям и детям, которые могут не заметить опасность вовремя», — заключил Александр Голяк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.