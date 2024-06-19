Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасной консервации

На сегодняшний день на полках магазинов представлен широкий выбор консервированных продуктов. Однако при выборе консервов стоит быть предельно внимательным: тара не должна иметь вздутий или повреждений, состав, маркировка на упаковке и срок годности должны быть в норме. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В низкокислотных продуктах: заготовках из овощей, мяса или рыбы, при отсутствии кислорода, возможном нарушении технологий приготовления или условий хранения могут развиться бактерии, вредные для здоровья человека.

Производители консервов должны руководствоваться строгими стандартами (ГОСТ и ТУ), а граждане — внимательно относиться к правилам консервирования, отклонение от которых может стать причиной заболеваний. В связи с этим, профилактика основана на строгом соблюдении санитарных и технологических правил консервирования пищевых продуктов.

Перед консервацией необходимо тщательно промывать продукты, особенно это касается сырья, выросшего в поле, и следовать технологиям приготовления: добавлять соль, кислоту, а также соблюдать время тепловой обработки. При домашней консервации необходимо предварительно тщательно вымыть и простерилизовать банки и крышки: 3-4 минуты в кипящей воде, после чего дать таре высохнуть в естественных условиях. Нельзя укладывать продукты в мокрые банки, вода — почва для развития микроорганизмов.

«Целесообразно отказаться от консервации в домашних условиях рыбной и мясной продукции, а также овощей, при заготовке которых не используется кислота, например, «Зеленый горошек консервированный». Температура приготовления данных видов консервов составляет свыше 100 градусов, чего в домашних условиях достичь практически невозможно. Овощи, которые не содержат кислоты — кабачки, огурцы, свекла или зелень, а также грибы, необходимо готовить с применением кислоты», — отметили во Всероссийском научно-исследовательском институте технологии консервирования — филиал «ФНЦ Пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН. Институт осуществляет свою деятельность с 1934 года, является признанным научным центром консервирования, находится в городе Видное Московской области.

Если используется метод горячего консервирования, то после того, как продукт уложили в емкость и закрыли крышкой, ее нужно перевернуть вверх дном, чтобы простерилизовалась внутренняя поверхность крышки и верхнее незаполненное пространство. Так банки должны простоять минимум 20 минут.

После остывания хранить их нужно в темном прохладном помещении. Влажность воздуха должна быть 75%, а температура около 15 градусов. Соблюдая эти нехитрые правила, летней консервацией можно наслаждаться в течение всего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.