Жителям Подмосковья напомнили, когда надо согласовывать границы участка

В Подмосковье на региональном портале можно воспользоваться услугой по согласованию местоположения границ земельных участков, которые являются смежными с находящимися в муниципальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Согласование местоположения границ земельного участка позволит избавить собственника земли от многих юридических проблем.

Данная услуга муниципальная, для ее получения необходимо подать заявление в электронной форме на портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ) в администрацию городского округа Московской области, на территории которого расположен земельный участок.

В каких конкретно случаях нужно согласовывать местоположение границ земельного участка с муниципалитетом:

когда смежный земельный участок является собственностью округа;

когда смежный участок находится в неразграниченной государственной собственности;

когда смежный участок не предоставлен гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование либо юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование.

Для того чтобы определить границы земельного участка при согласовании их местоположения, необходимо предоставить документ, подтверждающий право на землю. В случае его отсутствия понадобится технический паспорт, договоры или свидетельства. При отсутствии же всех документов границами земельного участка признаются те границы, которые существуют на местности 15 и более лет и закреплены с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ.

Результат оказания услуги, а именно согласованный акт согласования местоположения границ земельного участка либо отказ в предоставлении услуги, после подачи заявления поступит в личный кабинет заявителя через 7 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.