Жителям Подмосковья напомнили, как сообщить о борщевике

Жители региона могут защитить Подмосковье от ядовитого сорняка вместе с «Доброделом». В приложении можно сообщить и отметить места произрастания борщевика, сообщила пресс-служба мингосуправления Московской области.

В разделе «Услуги» нужно выбрать «Решаем проблемы вместе» и создать обращение, прикрепив фотографию. Геоданные определятся автоматически, а с выбором нужной категории поможет нейросеть.

После обработки участок, где был обнаружен сорняк, возьмут под цифровой контроль. За ним будут следить через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Если борщевик снова появится, его быстро уберут.

Если территория частная, ответственность за обработку борщевика несут собственники участков. Они обязаны ликвидировать растение на частной территории собственными силами.

Чтобы присоединиться к «Доброделу», нужно авторизоваться через ЕСИА (единую систему идентификации и аутентификации), а скачать приложение можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.