Жителям Подмосковья напомнили, как предварительно записаться в МФЦ

Оформить предварительную запись в МФЦ Подмосковья можно онлайн в мобильном приложении «Добродел». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы записаться в многофункциональный центр, необходимо открыть мобильное приложение, перейти в раздел «Услуги» — «Запись в МФЦ». Далее нужно выбрать, какую услугу надо получить или в какой МФЦ записаться, а также удобную дату для посещения и время.

Если планы изменились и посетить офис «Мои Документы» не получится, тогда необходимо перейти в меню «Мои записи» и отменить запись.

Напомним, в приложении «Добродел» собраны все цифровые сервисы и услуги Московской области. В нем можно записаться к врачу, посмотреть график отопления, оплатить коммунальные платежи и многое другое. Скачать приложение можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.