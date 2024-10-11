Жителям Подмосковья напомнили, как оплатить штрафы и налоги в один клик

В мобильном приложении «Добродел» можно оплатить налоги, судебные задолженности, госпошлины, штрафы и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы оплатить «письма счастья», нужно перейти в раздел «Услуги» — «Платежи» — «Проверить и оплатить штрафы ГИБДД».

Для этого понадобится ввести номер документа и провести оплату. Помимо этого, в разделе «Коммунальные и гос. платежи» в пару кликов можно оплатить квартплату, электричество, водоснабжение, газ, отопление, штрафы, налоги, судебные задолженности, госпошлины.

«Добродел» — это надежный помощник для жителей Подмосковья, который упрощает взаимодействие с государственными услугами. Чтобы присоединиться к «Доброделу», нужно авторизоваться через ЕСИА (единую систему идентификации и аутентификации).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.