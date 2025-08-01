Жителям Подмосковья доступны новые опции «Почты России»

Теперь, оформляя письменную корреспонденцию на сайте компании, можно оплатить ее с помощью Системы быстрых платежей и сдать в любое отделение вне зависимости от адреса отправителя. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Почта России расширила варианты оплаты при онлайн-оформлении отправлений: помимо банковской карты, появилась возможность оплачивать письменную корреспонденцию с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Также принести заранее подготовленное письмо в отделение теперь можно в течение семи дней, а не трех, как было раньше.

«Мы оптимизировали все процессы таким образом, что процедура онлайн-оформления стала еще проще и быстрее. Заранее подготовив письмо и оплатив его по СБП, клиент может быстро сдать в любом удобном отделении. QR-код вместо марки сократит его пребывание на почте, а отнести туда корреспонденцию теперь можно в течение одной недели после оформления», — отметил директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

Цифровой сервис позволяет значительно экономить время клиентов: оформить письмо отправитель может заранее в «Личном кабинете» на сайте или в приложении Почты России. В отделении оператору достаточно будет сканером считать QR-код, чтобы получить всю необходимую информацию об отправлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.