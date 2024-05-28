сегодня в 15:48

Жителям Подмосковья до 3 июня нельзя посещать леса и въезжать туда на транспорте

В связи с установлением на территории земель лесного фонда в границах Московской области IV класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах с 28 мая по 3 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В указанный период запрещены пребывание в лесах, разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами.

На время режима ограничения пребывания граждан усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС.

Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей.

Кроме того, граждане обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности;

при обнаружении лесных пожаров сообщать о них на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112»;

принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления об имеющихся фактах поджогов или захламления лесов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.