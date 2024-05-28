Жителям Подмосковья до 3 июня нельзя посещать леса и въезжать туда на транспорте
Фото - © Комитет лесного хозяйства МО
В связи с установлением на территории земель лесного фонда в границах Московской области IV класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах с 28 мая по 3 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
В указанный период запрещены пребывание в лесах, разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами.
На время режима ограничения пребывания граждан усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС.
Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.
За поджог, который привел к лесному пожару, последует уголовная и административная ответственность:
- лишение свободы на срок до 10 лет;
- для физических лиц - до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц - до 2 млн рублей.
Кроме того, граждане обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- при обнаружении лесных пожаров сообщать о них на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112»;
- принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;
- немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления об имеющихся фактах поджогов или захламления лесов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.
«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.