Жителям Подмосковье рассказали, как маленькие белки готовятся к зиме

С наступлением зимы в Подмосковье многие животные активно готовятся к предстоящим холодам. В этот период они собирают запасы пищи и адаптируются к изменениям в окружающей среде. Белки начинают активно собирать запасы еды. Они прячут желуди, орехи и шишки в укромных местах. Это позволяет им обеспечить себя пищей на весь зимний период, когда природные источники еды становятся менее доступными. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Кроме того, белки меняют свою шубку к зиме. Летний мех, состоящий из коротких и редких волосков, уступает место более густому и длинному зимнему меху. Это помогает белкам сохранять тепло и защищаться от холода.

В Московской области можно встретить обыкновенную летягу — редкий краснокнижный вид белок. Излюбленными местами ее обитания являются малонарушенные лесные участки на западе и севере региона.

В отличие от обычных белок, летяги обладают способностью к планированию, используя свои кожистые перепонки между передними и задними конечностями. Это позволяет им перемещаться по воздуху на значительные расстояния, достигая скорости до 30 км в час.

С наступлением зимы летяги становятся менее активными и проводят больше времени в укрытиях, таких как дупла и трещины в коре деревьев. Они также могут снижать свою температуру тела, чтобы экономить энергию.

Подготовка белок к зиме является ярким примером того, как животные адаптируются к изменяющимся условиям окружающей среды. Белки демонстрируют удивительную способность приспосабливаться к различным климатическим условиям, что позволяет им выживать и процветать даже в самые суровые зимние месяцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.