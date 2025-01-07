Жителям Мытищ рассказали о вступивших в силу нововведениях в законах

Жителям городского округа Мытищи рассказали, какие нововведения в законодательстве вступили в силу с нового года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заработает единый стандарт защиты прав и интересов ипотечных заемщиков.

С 1 января 2025 года в России заработает стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков — с этой даты он станет обязательным и будет распространяться на все договоры. Этот стандарт должен свести к минимуму использование на ипотечном рынке высокорисковых схем. Также он обязывает банки подробно разъяснять заемщикам все условия кредита. Также банки перестанут направлять деньги по ипотечному кредиту на аккредитив, где они долго не используются по целевому назначению, а не на эскроу-счет. Так решится проблема того, что средства не защищены системой страхования вкладов.

В первоначальном взносе нельзя будет учитывать сумму кешбэка, которую покупателю возвращают после покупки квартиры. Первоначальный взнос покупатель целиком уплачивает за счет собственных средств — это поможет ему объективно оценить свои возможности.

Банкам запретят получать вознаграждение от застройщиков за снижение ипотечной ставки, если при этом дорожают объекты.

Рекомендованный срок ипотечных договоров — не более 30 лет. Сумма кредита не должна превышать 80% стоимости квартиры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.