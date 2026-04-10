Жителям Москвы приходят сообщения об ограничении работы интернета
Жителям некоторых районов столицы приходят сообщения об ограничении работы мобильного интернета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Соответствующие SMS-сообщения получают люди на Китай-городе, Шаболовке и в других локациях мегаполиса.
«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.
При этом москвичам напомнили, что сервисы из «белого списка» продолжают работать даже во время ограничений.
Перебои с мобильным интернетом и связью начались в Москве вечером 5 марта.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.