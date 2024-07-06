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Жителям Московской области рассказали о пожарной опасности в лесах 6–8 июля

5 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

6 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

7 июля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

8 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 23-28 градусов, а ночью — 14-17 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.