Жителям Московской области рассказали о портале «Детские лагеря в Подмосковье»

В Подмосковье есть несколько видов информирования родителей о наборе детей в лагеря на лето, сообщила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.

В Московской области есть портал «Детские лагеря в Подмосковье», там находятся все профили организаций с отзывами и описанием того, как будет организовано питание, какие необходимы документы, как собрать ребенка в лагерь.

Информирование жителей Подмосковья о наборе в детские лагеря идет активно. В данном случае очень помогает Минобразования региона.

«Мы здесь проводим работу весте с министерством образования. С 16 апреля уже информируем родителей через родительские школьные чаты. Вместе с МИСК отработали и разместили баннеры по Подмосковью», — сказала первый зампред на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях.

Глава региона подчеркнул, что все возможности для отдыха на море и в Подмосковье должны быть доходчиво доведены до граждан. Они должны быть в курсе, где дети могут отдохнуть бесплатно и льготно, а также, самое главное, — где и как записать ребенка в детский лагерь.