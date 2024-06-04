Жителям Ленинского округа рассказали о местах для купания и правилах безопасности у воды

Жителям Ленинского городского округа напомнили, что на территории муниципалитета отсутствуют водоемы, разрешенные для купания. Об этом информируют установленные рядом с ними запрещающие таблички, рассказали в пресс-службе главы муниципального образования Станислава Каторова.

«На территории нашего округа не предусмотрены водоёмы, где разрешено купаться. Спланировать свой отдых и найти места разрешенные дня купания просто, пройдя по ссылке, каждый сможет выбрать удобный оборудованный пляж в Подмосковье, где качество воды отвечает всем необходимым требованиям, а на территории работают спасательные бригады», — рассказала заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова.

В пресс-службе напомнили и о неукоснительном соблюдении правил безопасности во время отдыха у воды. При купании недопустимо плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин-особенно в местах со знаком «Купание запрещено», нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна, заплывать за буйки и ограждения, находиться на пляже и заходить в воду в нетрезвом состоянии, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. В целях недопущения несчастных случаев проводите с детьми разъяснительную работу о правилах поведения на воде и о последствиях их нарушения.

Купальный сезон в Подмосковье стартовал 1 июня и продлится до середины августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.