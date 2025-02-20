Жителям Ленинского округа рассказали историю Центрального парка в Видном

Жители Ленинского округа смогли узнать историю возникновения Центрального парка — одного из любимых мест отдыха нескольких поколений видновчан: в 2024 году его посетили свыше 1 млн человек, а с начала 2025 года — уже больше 185 тыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Когда к 1952 году оформился современный облик Советской площади, здесь уже располагались здание клуба — теперь Дворец культуры «Видное». За ним, на месте сегодняшнего парка, был пустырь, который начали благоустраивать уже после завершения строительства центра города. Два здания с колоннами по бокам от клуба — сейчас это администрация муниципалитета, а изначально здесь находился поселковый совет, позднее — исполком городского совета, аптека, на третьем этаже здания с 1965 по 1984 годы располагался ЗАГС, а торжественную регистрацию браков проводили рядом — в доме культуры. Тогда и зародился обычай, по которому молодожены высаживали за клубом саженцы деревьев», — рассказали в историко-культурном центре Ленинского округа.

Традиция озеленения в Видном, в том числе на территории будущего парка, получила широкое распространение благодаря энтузиазму одного из первостроителей города — Тимофея Игнатьевича Лемешко, усилиями которого за 10 лет в Видном было высажено 35 тыс. деревьев и 172 тыс. кустарников.

Уже в советское время в парке появились первые аттракционы, а в 2004 году провели реконструкцию, и место для отдыха и развлечений горожан приобрело современный облик.

«На сегодняшний день территория парка условно делится на зеленую зону с водоемом, мостиком и эстрадой, тропиночной сетью, а также детский городок, где действуют 12 механизированных аттракционов и игровая площадка. Центральный парк остается одним из любимых мест отдыха горожан. В летний период его посещают не менее 150 тыс. человек ежемесячно», — сказал директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

Всего на территории Ленинского округа на сегодняшний день работают 6 парков: Центральный, Тимоховский, Расторгуевский, «Купеленка», лесопарки «Апаринки» и «Высота».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.