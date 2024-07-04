Жителям Ленинского округа напомнили о правилах пожароопасного периода

С 30 мая в Подмосковье продолжает действовать особый противопожарный режим и установлен полный запрет на разведение огня в лесах, парках, дачных поселках и на других участках местности. Для того, чтобы напомнить жителям о правилах безопасности, сотрудники МЧС по Ленинскому округу провели профилактический рейд. Об этом сообщила пресс-служба главы муниципального образования.

«Запрещены устройство костров, установка мангалов и любых других приспособлений для термической обработки пищи. Есть одно простое правило: открытый огонь разводить нельзя! Нигде. В наших лесах и парках много хвойных деревьев, а хвоя в жаркую погоду вспыхивает, как порох», — сказал начальник пожарно-спасательного гарнизона Ленинского округа Александра Коврижных.

Кроме того, по словам сотрудников МЧС, в жаркую погоду древесина растений начинает высыхать, что также увеличивает риск возгорания участков леса. Они также подчеркивают, что для нарушителей противопожарного режима предусмотрены штрафные санкции.

«Штраф для граждан составляет 40-50 тысяч рублей, для должностных лиц — 60-90 тысяч, а для юридических лиц — уже от 600 тысяч до миллиона рублей», — уточнил Александр Коврижных.

В случае возникновения возгорания нужно незамедлительно сообщить в пожарную охрану по телефонам «101» или «112», указав при этом точный адрес, фамилию, имя, отчество и что горит.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.