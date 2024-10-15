Жителям Каширы рассказали, где можно сдать использованные батарейки

Проект «Мегабак» запущен губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Подмосковье в 2019 году. Основной целью проекта является увеличение доли сбора в регионе вторичного сырья и его дальнейшей переработки. В городском округе Кашира в рамках данного проекта открыт пункт для сбора использованных батареек и аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это важно, ведь выбрасывать их вместе с обычным мусором нельзя из-за токсичных веществ, которые они содержат. Никель, литий, свинец и другие тяжелые металлы загрязняют почву и воду, а также могут навредить здоровью человека.

Батарейки, ртутные лампы, ртутные термометры можно сдать по адресу: округ Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Пионерская, вблизи дома № 17.

С начала года из округа вывезли более 100 кг использованных батареек для безопасной утилизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.