Жителям и гостям Солнечногорска раздают бесплатную воду из-за аномальной жары

В городском округе Солнечногорск жителям и гостям муниципалитета бесплатно получили сотни бутылок охлажденной воды. Помощь в раздаче оказали волонтеры Подмосковья, молодогвардейцы и активисты местного отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция проводилась в городском парке культуры и отдыха, на центральной набережной возле озера Сенеж, а также рядом с автостанцией и железнодорожным вокзалом «Подсолнечная».

«Прошу в такие погодные условия внимательнее относиться к своему здоровью, и здоровью близких. Особенно важно уделять внимание детям и пожилым людям — им тяжелее всего переносить жару. Для вашего комфорта на центральных площадках города раздают бутылки с водой. Пожалуйста, не пренебрегайте правилами», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

При наступлении жаркой погоды солнечногорцам необходимо стараться пить больше воды и не находиться на жаре, избегать физической нагрузки, пользоваться головными уборами во время прогулки на улице, 2-3 часа в день проводить в прохладном помещении, не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.