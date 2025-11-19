сегодня в 18:20

Жителям Домодедова рассказали, какие активности их ждут в парках этой зимой

В Домодедове готовятся к открытию зимнего сезона в парках — в этом году жителей ждет расширенная инфраструктура, новые точки притяжения и яркая событийная программа. Команды парков уже активно готовят территории: идут работы по обустройству катков и лыжных трасс, проверяется техника, устанавливаются праздничные ели, гирлянды и новые фотозоны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Этой зимой во всех пяти парках округа откроются активные зимние зоны: тюбинговые горки, лыжные трассы, катки, пункты проката, зоны отдыха и семейных развлечений.

В парке «Елочки» будет работать двускатная деревянная тюбинговая горка, каток, ярмарка выходного дня, резиденция Деда Мороза, тюбинговая карусель, пункт проката спортивного инвентаря, зимние аттракционы, эко-ферма.

В лесопарке «Городской лес» тюбинговая трасса на естественном рельефе, лыжная трасса в 5 км, пункт проката спортивного инвентаря, тюбинговая карусель, фудтрак у тюбинговой горки.

Парк «Взлет» — естественный каток, пункт проката спортивного инвентаря, лыжная трасса в 1,2 км, двускатная деревянная тюбинговая горка, тир, сувенирная лавка.

Парк «Константиновский» — естественный каток, пункт проката тюбингов, односкатная деревянная тюбинговая горка.

Лесопарк «Гальчино» — тюбинговая горка на естественном рельефе, пункт проката тюбингов, лыжная трасса в 1 км.

Сейчас выполняются основные работы: подготавливаются катки, формируются тюбинговые горки, закуплен новый инвентарь и оборудование, проверена вся снегоуборочная техника, подготовлены дежурные смены и персонал, закуплены противогололедные материалы и ручной инвентарь.

Во всех парках будут установлены праздничные ели, световые фигуры и полностью обновленные фотозоны — каждый парк получит собственную тематическую композицию.

Зимний сезон насыщен крупными мероприятиями, которые стартуют уже в декабре:

Открытие сезона во всех парках — интерактивные программы, чайные станции и зажжение иллюминации;

Открытие катка в «Елочках» с участием школы фигурного катания;

«Парки. Сказки. Торжество» — шествия героев, открытие резиденции Деда Мороза;

«Снежные рекорды» — мастер-классы, спортивные зоны;

«Новый год под шубой» — семейные конкурсы и творческие программы;

Рождество в «Елочках»;

Январские праздники (1–9 января) — ежедневные программы для всей семьи (детские игровые программы, вечернее караоке, семейные конкурсы, творческие мастер-классы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой).

Парад саней и тюбингов (Творческий конкурс по украшению санок и тюбингов в разнообразных тематиках. Включает в себя игровое соревнование между командами и скоростной спуск на тюбингах).

Холодные игры (поисковая игра по территории лесопарка для команд с выполнением заданий на сообразительность и скорость).

Большая спортивная олимпиада. Соревнование в самых популярных видах спорта, включенных в перечень зимней олимпиады, для детей и взрослых. Также включает в себя развлекательную программу для посетителей.

Еженедельно проводятся развлекательные, спортивные и образовательные программы: в парках «Елочки», «Городской лес», «Взлет» — по 7 мероприятий каждую неделю; в парке «Константиновский» — 3 мероприятия; в лесопарке «Гальчино» — 2 мероприятия — это игровые программы, спортивные занятия, мастер-классы, семейные конкурсы, лекции и экскурсии.

Зимний сезон в Домодедове станет ярче, масштабнее и разнообразнее: новые активности, обновленные фотозоны, насыщенные события и большая программа для семейного отдыха ждут жителей уже в декабре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.