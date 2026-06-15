Жителям Долгопрудного рассказали, как не попасться на удочку мошенников

Какие угрозы обсуждали:

Фишинг — ссылки на поддельные сайты банков, маркетплейсов, Госуслуг. Цель: украсть личные данные или установить вирус на телефон.

Звонки от имени правоохранителей — так мошенники получают доступ к картам, Госуслугам, соцсетям. Взлом Госуслуг грозит кредитами на имя жертвы, а доступ к картам — списанием средств и даже использованием счета для финансирования врага.

Дипфейки в переписках — технологии ИИ позволяют злоумышленникам подделывать голос и лицо. «Могут писать как Толстой и снимать лучше Голливуда», — отметил Новиков.

Как защитить себя:

Сразу прекращать разговор с незнакомцем. Иначе дадите мошенникам образец голоса и свое лицо для биометрии — это прямой путь к краже денег.

Помнить: сотрудники полиции и прокуратуры никогда не ведут допросы или опросы по телефону или видеосвязи. Повестка — только лично в руки.

Не верить в «выигрыши без участия», «сумасшедшие скидки» и покупки «почти за бесценок».

Особое внимание — детям

Мошенники проникают даже в компьютерные игры. По манере общения они считывают психотип ребенка, выясняют его отношения в семье, а затем могут попытаться вовлечь в поджоги, подрывную деятельность или другие преступления. Главная защита, по словам Новикова, — доверие и теплые отношения внутри семьи.