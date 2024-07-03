Жителям дали рекомендации по охлаждению квартиры в жару

Охладить квартиру в жару можно с помощью увлажнителя или вентилятора

Охладить городскую квартиру в аномальную жару, которая уже несколько дней стоит в столице и Подмосковье, можно несколькими способами. Один из них, если в жилье нет кондиционера, — приобрести увлажнитель или вентилятор, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Во-первых, россиянам рекомендовали преграждать путь агрессивным солнечным лучам. Для этого необходимо создать затемнение на окнах — задернуть шторы или жалюзи, обклеить стекло фольгой. Хороший эффект дают портьеры blackout, тканевые жалюзи также способны задержать до 90% света.

В отсутствие в доме кондиционера хороший вариант — это вентилятор или увлажнитель. Можно поставить перед вентилятором емкость со льдом или бутылки с холодной водой, чтобы холодные испарения распространились по всей комнате.

Если в доме нет перечисленных девайсов, имеет смысл использовать обычный распылитель. Им можно опрыскивать воздух, пол и шторы.