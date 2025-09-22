Жителям Архангельской области снизили платеж за вывоз ТКО

Они собрали и отправили на переработку 9,5 тонн отходов. Скидка приурочена к сентябрьской акции «Сортируй, сдавай, экономь!», которая прошла в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Приморском округе с 2 по 12 сентября.

«Эта практика показывает, что раздельный сбор может быть не только полезным для экологии, но и выгодным для жителей. В Архангельской области впервые в России удалось внедрить систему, при которой переработка напрямую снижает размер платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мы надеемся, что этот опыт станет примером для других регионов и поможет вовлекать людей в экономику замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе РЭО.

По графику жители сдавали региональному оператору отходы, пригодные для переработки: стекло, макулатуру, пластик, металл и тетрапак.

Больше всего вторсырья собрали в Архангельске — 6,3 тонны. За каждый килограмм отходов регоператор «ЭкоИнтегратор» сделал перерасчет по услуге обращения с ТКО.

«Надеемся, что наша акция помогла сделать шаг к сортировке отходов не только разово, но и на регулярной основе. Для этого можно использовать синие контейнеры в наших дворах», — отметили в региональном операторе.

Акция «Сортируй, сдавай, экономь!» стартовала осенью 2024 года и уже доказала свою эффективность. Жители активно участвуют, а многие семьи и целые коллективы организаций и учебных заведений приходят сдавать отходы вместе.