Жителя Прикамья оштрафовали на 30 тыс рублей за оскорбление в приложении банка

Житель Пермского края выплатил 30 тысяч рублей за оскорбление, отправленное посредством банковского перевода. Мужчина перечислил 10 рублей, а в комментарии к переводу оставил оскорбительное послание, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел в городе Чернушка. Там местный житель совершил платеж на сумму 10 рублей, указав в поле для комментария оскорбительные выражения в адрес получателя.

«Ты дурак», — написал мужчина.

Получатель перевода с оскорблением, в свою очередь, обратился с заявлением в правоохранительные органы, а затем подал иск в суд.

В судебном заявлении истец указал, что полученное сообщение причинило ему нравственные страдания и вызвало стресс, в связи с чем он потребовал денежную компенсацию за причиненный моральный вред.

Суд установил факт нарушения личного достоинства истца и постановил взыскать с ответчика 30 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.