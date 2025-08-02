Жителя Омска обвинили в разжигании ненависти к членам «Единой России»

32-летнего жителя Омска обвинили в разжигании ненависти к членам политической партии «Единая Россия». На суде мужчина признал вину, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Павел П. в одном из пабликов в месенджере Telegram оставил комментарий: «Надо жечь Кремль, Белый дом, все заведения, где сидят эти у**** единороссы».

При рассмотрении дела Ленинский районный суд решил, что текст направлен на возбуждение ненависти к людям, состоящим в «Единой России», а также на унижение достоинства этой социальной группы. В ходе судебного заседания омич признал вину и раскаялся.

Суд признал Павла виновным по ст. 20.3.1 КоАП и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.