Жителя Одинцовского округа оштрафовали за незаконный сброс отходов

Гражданина привлекли к административной ответственности за сброс отходов от зимней уборки улиц на сельхозземлях в районе села Жаворонки в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора министерства экологии и природопользования Московской области выявили нарушение природоохранного законодательства в Одинцовском округе. Гражданин был задержан сотрудниками полиции в момент, когда сбрасывал отходы от зимней уборки улиц с грузового автомобиля на земли сельскохозяйственного назначения в районе села Жаворонки.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин пояснил, что нарушение усугубилось тем, что отходы были сброшены в границах водосборной площади реки Незнайки, что создает риск загрязнения водного объекта.

По итогам рассмотрения протокола министерство назначило нарушителю штраф в размере 40 тысяч рублей. В ведомстве напомнили, что загрязненные снежные массы считаются отходами и могут транспортироваться только лицензированными перевозчиками на специально определенные площадки или снегоплавильные пункты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.