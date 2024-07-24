Жителя Можайска привлекли к ответственности за незаконную добычу песка

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли постановление об административном наказании по факту незаконного пользования недрами в Можайском городском округе. Нарушение было зафиксировано сотрудниками полиции, протокол передан в министерство для назначения меры наказания, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что гражданин, используя экскаватор-погрузчик, незаконно добывал строительный песок вблизи деревни Бугайлово, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Сотрудники полиции задержали гражданина и составили соответствующий протокол».

По итогам рассмотрения протокола нарушитель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Минэкологии напоминает, что пользование недрами без лицензии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.