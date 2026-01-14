Жители Жуковского выбирают кандидаток для книги о выдающихся женщинах Подмосковья

Жители Жуковского могут принять участие в голосовании за жуковчанок, чьи имена войдут во второй том книги о выдающихся женщинах Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Московское областное отделение союза женщин России готовит второй том книги, посвященной выдающимся женщинам Подмосковья. В первом томе были представлены как исторические личности, так и современные жительницы региона, среди которых — Мария Анисимовна Сердюк из Жуковского.

Сейчас Жуковское отделение союза женщин России проводит голосование по выбору новых кандидатур для публикации во втором томе. Список сформирован на основе предложений членов организации.

В числе кандидаток: Валентина Лапыгина — основатель сети детско-молодежных центров и клуба «Дружба», Тамара Кроль — основатель и первый декан факультета «Стрела» МАИ, Оксана Гарнаева — многодетная мама и создатель благотворительного фонда «Русская береза», Татьяна Селищева — основатель детской хоровой школы «Полет», Екатерина Штуц — художник и общественный деятель, Лидия Шелест — создатель городского музея Жуковского, Зитта Букова — заслуженный тренер РСФСР по художественной гимнастике.

Проголосовать можно в сообществе Союза женщин России в Жуковском во «ВКонтакте» и в Telegram-канале организации. Жители также могут предложить свои кандидатуры в комментариях под голосованием.

