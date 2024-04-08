Жители затопленного Орска собрались у здания администрации

Ранее началась встреча губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с инициативной группой жителей региона.

Около здания городской администрации на Комсомольской площади люди стоят порядка часа. Митингующие выкрикивают вопросы, которые связаны с проблемами из-за прорыва дамбы.

Жителям обещают, что они получат выплаты за пострадавшее имущество в полном объеме.

5 апреля в Оренбургской области произошел прорыв дамбы, защищавшей Орск от реки Урал. В городе началась массовая эвакуация людей, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком как сложную. В регион прилетел глава министерства Александр Куренков.

Также в Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня из-за произошедшего.