Жители Зарайска смогут задать вопросы полковнику полиции 22 ноября

22 ноября в ОМВД России по г. о. Зарайск состоится прием граждан начальником 1 отдела оперативно-розыскной части уголовного розыска № 4 ГУ МВД России по Московской области полковником полиции Борисом Лаховским, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как проинформировали в Отделе МВД России по городскому округу Зарайск ГУ МВД России по Московской области, на прием к полковнику полиции Борису Лаховскому может прийти любой житель городского округа Зарайск. Необходима предварительная запись.

Обратиться к начальнику оперативно-розыскной части уголовного розыска № 4 ГУ МВД России по Московской области можно по любому вопросу, касающихся деятельности сотрудников полиции.

Прием будет осуществляться с 16:00 до 18:00 по адресу: Московская область, г. о. Зарайск, ул. Мерецкова, д. 61. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8 (496) 662-47-31. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.