Жители Воскресенска собрали 95 школьных рюкзаков для детей из нуждающихся семей

Ежегодная акция «Собери ребенка в школу» вновь объединила неравнодушных жителей Воскресенска. В преддверии нового учебного года на празднике в парке усадьбы Кривякино глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вручил будущим первоклассникам подарки для учебы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году общими усилиями было собрано 95 школьных рюкзаков с комплектами канцелярских принадлежностей для ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В акции приняли участие воскресенские депутаты, сотрудники администрации округа и муниципальных учреждений, коллективы предприятий, представители бизнес-сообщества и общественных организаций и, конечно, многие неравнодушные жители.

«Благодарю всех, кто не остался в стороне и поддержал наших маленьких земляков, нуждающихся в помощи. Желаю будущим первоклассникам счастливой школьной поры!» — сказал Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.