Жители Урала жалуются на ночные отключения мобильного интернета

В Уральском федеральном округе в нескольких регионах отмечаются перебои с мобильным интернетом. Власти Тюменской и Челябинской областей подтвердили, что в некоторых районах временно ограничены услуги сотовых операторов из-за «мер по обеспечению безопасности», сообщает «Пояснил за Тагил» .

Алексей С., житель Нижнего Тагила, в беседе с изданием «Поясним за Тагил» сообщил, что ночные отключения мобильного интернета продолжаются уже около недели.

«Каждую ночь пропадает 4G, и до утра либо нет сети вообще, либо скорость очень низкая», — пояснил он.

Мужчина отметил, что это затрагивает абонентов «Мотива» и МТС. По его словам, с аналогичными проблемами столкнулись все его коллеги, работающие ночью. При этом, по его словам, операторы не предупреждают клиентов о возможных сбоях.

«Хоть бы сделали скидку за такие неудобства», — сказал Алексей.