Жители телеутского села в Кузбассе жалуются на нехватку мест в школе

Дети из уникального этнопоселения в Кузбассе могут остаться без образования

Одна из жительниц уникального этнического поселения в Кемеровской области пожаловалась на странице губернатора региона Ильи Середюка, что детям в телеутском селе Беково не хватает мест в школе. Из-за этого подрастающее поколение может остаться без образования, пишет Сiбдепо .

Региональное Министерство образования отреагировало на ситуацию и заявило, что на самом деле вопрос о строительстве новой школы в Бекове рассматривается.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности строительства школы на 150 мест. В феврале текущего года проведено совместное совещание с участием министра образования Кузбасса, главы Беловского муниципального округа и коллектива школы, рассматривался вопрос об открытии дополнительных кабинетов на втором этаже здания столовой для обучающихся начальных классов МБОУ „Бековская основная общеобразовательная школа“», — говорится в сообщении министерства.

Также в телеутском селе планируют дополнительно открыть кабинет для занятий воспитанников детского сада «Планета детства». Власти думают о том, как дальше развивать населенный пункт и не допустить в действительности той проблемы, на которую указала местная жительница.

В настоящее время специалисты заканчивают ремонт в существующей школе. Занятия в новых кабинетах начнут проходить с нового учебного года — с 1 сентября.