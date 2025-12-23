Жители Татарстана выбрали основные задачи для Минобразования на 2026 год

Жители Татарстана представили свое видение ключевых направлений деятельности министерства образования и науки республики на предстоящий год. В рамках заседания общественного совета министерства был утвержден официальный перечень публичных целей на 2026 год, включающий семь главных задач, сообщает Челны Live .

Практически половина проголосовавших, а именно 44%, посчитала наиболее важным создание учебных планов и программ по востребованным специальностям. Отличительной чертой опроса стало повышенное внимание жителей Татарстана к вопросам подготовки к выбору профессии в раннем возрасте, определения карьерного пути и дальнейшего трудоустройства.

Перечень семи приоритетных направлений выглядит следующим образом: на первом месте — разработка 60 современных учебных курсов для получения востребованных профессий, эту идею поддержали 44,5% участников голосования. Вторая главная задача — увеличение охвата детей техническим дополнительным образованием с 10% до 15%, за это выступили 38,9%.

Третьим приоритетом стала модернизация 75% колледжей и техникумов с одновременным увеличением процента трудоустроенных выпускников до 70%. Этот пункт получил поддержку в 34,4% голосов. Далее следуют мероприятия, направленные на стимулирование интереса к научным исследованиям и изобретательской деятельности у школьников и студентов, а также обеспечение подготовки не менее 80% выпускников высших учебных заведений, обучавшихся по целевой форме, к преподаванию профильных дисциплин в школах.

В список также вошли меры по привлечению родителей к участию в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма и организация 100 новых секций и кружков по физике и математике в рамках инициативы «Физматпрорыв».

